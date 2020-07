LA NOVITÀ

PORDENONE Lo spazio, centralissimo e conosciuto in passato come una delle mete preferite dalla movida serale del centro storico, era vuoto dall'autunno, quindi da prima che a colpire il commercio e la ristorazione ci si mettesse anche la pandemia. Il ristorantino Ffinally, che aveva preso il posto dello storico bar Bianco e rosso, aveva chiuso dopo circa un anno di attività. Da quel giorno, in piazza XX Settembre, era rimasto un buco, che però ora sta per essere coperto da un marchio importante della vita notturna pordenonese, cioè quello del Corner di via Brusafiera, tempio degli american bar. L'operazione, in realtà, è gestita e finalizzata da una società di cui fa solo parte la gestione del Corner, ma cambia fondamentalmente poco: in centro c'è voglia di investire e l'ex Bianco e rosso ha trovato dei nuovi proprietari.

IL PROGETTO

Attualmente sono in corso dei lavori finalizzati alla rimozione delle attrezzature ancora presenti nel locale dal giorno della chiusura del ristorante Ffinally. L'orizzonte temporale fissato per la nuova apertura dovrebbe essere come minimo di due mesi, quindi bisognerà attendere almeno la fine dell'estate. Ma l'operazione è confermata e ormai segue una strada dritta. Cosa nascerà in piazza XX Settembre nel patio dell'ex Bianco e rosso? Non solo un bar. L'idea dei nuovi proprietari, infatti, è quella di creare un ambiente in grado di cambiare pelle e di offrire una scelta più varia. Il classico bancone, quindi, ma anche un ristorantino di qualità che permetterà al locale di lavorare su più fronti, potendo contare anche sulle ore diurne e non solo sulla movida della sera. Si creerà quindi nuovamente il ponte naturale tra due locali, con di fronte il Pecora Nera. La notizia, di cui si sentiva parlare da qualche giorno in città, è stata confermata ieri.

IL CLIMA

Si tratta di una boccata d'ossigeno importante in un momento che rischia invece di vedere contrarsi l'offerta commerciale e di ristorazione in centro città. Che qualcosa stia cambiando in meglio, però, era chiaro già dopo l'annuncio della riapertura (in agosto) del Bar Posta, colonna portante della stessa piazza XX Settembre. La nuova proprietà, che fa riferimento a un gruppo già titolare di bar di successo tra Lignano e Latisana, promette di portare qualità nel panorama dei bar del centro. Ora si aggiunge anche la nuova vita dell'ex Bianco e rosso ed ex Ffinally, che porterà una ventata di ottimismo all'alba di un autunno segnato sì dall'incertezza, ma anche dalla voglia di ripartire e di ripopolare il centro cittadino.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

