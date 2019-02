Arriva: per i treni noi siamo pronti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOUDINE In ballo, c'è il nuovo contratto di servizio per i treni regionali, una partita che vale 43 milioni di euro all'anno. E, anche se per ora c'è una sola proposta formalizzata, come ha fatto sapere l'assessore regionale, sembra profilarsi comunque una sfida a due, per la gestione dei convogli friulani, ora affidata a Trenitalia fino alla scadenza del 31 dicembre 2019. Dopo le parole dell'assessore regionale Graziano Pizzimenti, che, interpellato dal nostro giornale a margine del tavolo con i pendolari, aveva detto che sinora si era...