Arriva la seconda tranche di fondi per la ricostruzione post Vaia, ovvero la tempesta di fine ottobre 2018 che mise in ginocchio la provincia. Il Piano 2020 è pronto sulla base delle richieste arrivate dal territorio. È calibrato su 280 milioni di euro che si sommano ai 468 mila del 2019 in forza dei quali, in provincia, sono stati avviati circa 1200 cantieri.

«Priorità è stata data ai 42 milioni stanziati per il ristoro dei danni a privati e attività produttive, che si sommano ai 25 milioni di euro già previsti nel piano 2019», spiega il governatore Luca Zaia nella sua veste di Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di Protezione Civile legati al maltempo dell'ottobre 2018.

«Quest'anno - aggiunge l'assessore Bottacin - punteremo molto anche sulle prese d'acqua e sugli acquedotti». Interventi che andranno non solo a ricostruire, ma anche ad ammodernare e rendere più resilienti le strutture.

Nel bottino di 45 milioni destinati alla viabilità spunta lo svincolo per Cibiana, opera ritenuta fondamentale in vista delle Olimpiadi. Il grande obiettivo, però, è quello di ripristinare tutti i danni entro il 2021. «La montagna dovrà tornare a risplendere», conclude Zaia.

