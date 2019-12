Arriva l'Ascoli, neroverdi senza Pasa e Camporese

L'obiettivo del Pordenone nella sfida degli ex (ben sei) è quello di mantenere il secondo posto in classifica. Ma domenica alle 21, nel posticipo di serie B alla Dacia Arena contro l'ambizioso Ascoli, Attilio Tesser dovrà fare i conti con qualche assenza. Simone Pasa è fuori causa: il centrocampista di Montebelluna, utilizzato anche da difensore centrale, ha subito una forte contusione al naso per un contatto fortuito in allenamento. Sarà quindi costretto a saltare il confronto con i bianconeri di Paolo Zanetti. Nel cuore del pacchetto arretrato mancherà poi Michele Camporese, squalificato in seguito all'espulsione (doppio giallo: proteste nei confronti degli ufficiali di gara e comportamento non regolamentare) subita nel corso della partita che i neroverdi hanno vinto 2-1 al Marulla di Cosenza. Il tecnico non ha ancora deciso chi lo sostituirà nella coppia centrale al fianco di Alberto Barison. Il mister potrebbe puntare su Vogliacco (recentemente utilizzato come terzino destro), o affidarsi a Bassoli. Saranno le ultime due sedute di rifinitura a porte chiuse, oggi e domani, a decidere chi sarà il prescelto. Intanto Michele De Agostini ha lanciato l'appello: «Pordenonesi e udinesi, venite insieme a fare il tifo per noi».

