PREVENZIONE

MARCON Robot e robottini anticovid nelle scuole di Marcon. L'amministrazione comunale marconese ha acquistato e reso operativa da ieri una singolare strumentazione che è stata installata all'interno dei plessi scolastici e che avrà la funzione, attraverso la gestione degli accessi, di garantire la sicurezza degli alunni durante il periodo dell'emergenza sanitaria.

COME UN GIOCO

L'apparecchiatura si presenta come un gioco dalle fattezze di un robot, capace di interagire con gli alunni attraverso messaggi vocali. L'aspetto più importante è che il robot è in grado di misurare la temperatura corporea dalla fronte o dal polso e sanificare mani e piedi nella modalità no-touch. Il Comune di Marcon ha acquistato due diversi modelli, uno per la scuola media e uno per i più piccoli delle primarie, con le sembianze di un robottino celeste con grandi occhi, bocca sorridente e due braccia che accoglierà i più piccoli con un messaggio vocale di benvenuto e l'augurio di una buona giornata, trasformando le misure preventive in un gioco. I robot sono provvisti di un lettore a infrarossi per la misurazione della temperatura corporea e il riconoscimento della mascherina; di un sistema automatizzato con fotocellula e nebulizzatore igienizzante per le mani e di un nebulizzatore elettronico studiato appositamente per disinfettare i piedi e le calzature degli scolari in modo rapido e sicuro. «L'alunno che entrerà a scuola spiega il sindaco Matteo Romanello - si avvicinerà alla nuova strumentazione che controllerà se lo studente indossa la mascherina obbligatoria riconoscendo e segnalando chi non la indossa e rileverà la temperatura a distanza emettendo segnali luminosi e acustici nel caso vengano superati i limiti imposti dall'Oms. Se la temperatura risulterà regolare prosegue il sindaco - l'alunno potrà porre le mani nell'apposito vano del dispositivo che spruzzerà automaticamente spray sanificante e, subito dopo, andrà a inserire un piede alla volta nel vano indicato, dove una fotocellula azionerà il rapido processo di nebulizzazione del prodotto sanificante». La nostra priorità - ha concluso Romanello - è garantire la sicurezza ai bambini e a tutto il personale scolastico. Abbiamo installato dispositivi che sono molto importanti, perché oltre a misurare la temperatura e disinfettare le mani, permettono l'igienizzazione delle calzature. D'altronde sappiamo bene quanto il pavimento sia un pericoloso veicolo di batteri, soprattutto per i bimbi più piccoli».

Mauro De Lazzari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

