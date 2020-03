IL CASO

TREVISO Verso le 23,30 di sabato, quando la bozza del decreto che stabiliva la zona rossa anche a Treviso ha cominciato a circolare in un po' tutte le chat, rimbalzando da un social all'altro, dagli alberghi della città è cominciata la grande fuga. Un po' alla volta i, pochi, clienti ancora presenti in alberghi, hotel e B&B, hanno pensato bene di fare le valigie e lasciare la città mossi dalla paura di rimanere bloccati. Le immagini dei cordoni sanitari attorno a Vo' Euganeo si sono materializzate delle teste di tanti. Quindi chi c'era, se n'è andato. E per una categoria già in ginocchio è stato il colpo di grazia.

CONSEGUENZA

«Da oggi - annuncia Federico Capraro, presidente provinciale dell'Ascom - tante strutture iniziano a chiudere mettendo, chi può, il personale in ferie: siamo zona rossa, quindi gli eventuali clienti non avranno alcuna possibilità di raggiungerci. Ormai la situazione è questa. E iniziano anche le procedure per la cassa integrazione in deroga an che per chi ha meno di 15 dipendenti. Purtroppo dobbiamo fare i conti con una crisi enorme, che non sappiamo quando finirà».

IL COMMERCIO

Capraro poi allarga il discorso a tutto il comparto del commercio: «Il decreto approvato è un'ulteriore mazzata su negozi, ristoranti e pubblici esercizi, ovvero sul cuore pulsante delle nostre città e sulle abitudini di tutti noi. Unascom-Confcommercio ha già attivato le informazioni ai soci attraverso la rete capillare di tutte le 11 Ascom territoriali. Le sedi, insieme alle Ascom mandamentali di Oderzo e Motta di Livenza, Castelfranco, Vittorio Veneto, sono aperte regolarmente perché è fondamentale restare al fianco di chi continua a fare impresa ed offrire chiarimenti, servizi e supporti a 360 gradi».

IL SOSTEGNO

Per dare un punto di riferimento ad albergatori e commercianti, Ascom ha attivato il servizio confcommercioc'è gestito dagli uffici sindacali Confcommercio (0422/580361). «Grazie al supporto degli Organismi collaterali EbiCom e Fidimpresa, vogliamo sostenere le piccole e medie imprese del commercio, del turismo e dei servizi nelle pratiche necessarie per ottenere gli aiuti richiesti: cassa integrazione anche per chi ha meno di 15 dipendenti, pratiche di smartworking (lavoro agile), gestione dei dipendenti in caso di crisi, contrattazioni aziendali, accesso a finanziamenti agevolati e rimborsi». Il presidente poi non perde l'occasione per sottolineare un aspetto non certo secondario: in tempo di crisi, quando l'emergenza si fa sentire, quando i grandi centri commerciali devono chiudere per evitare assembramenti, il piccolo commerciante si rivela ancora una volta l'ancora di salvataggio per la società: «In uno stato di criticità come questo - ribadisce Capraro - il piccolo commercio dimostra ancora una volta di poter svolgere, con responsabilità, un ruolo non solo di servizio e di prossimità, ma di sostegno autentico ai cittadini. Solo oggi, in cui il grande centro commerciale viene chiuso per decreto nei festivi e prefestivi, ci si accorge che la bottega sotto casa è la salvezza per la spesa quotidiana, ma anche per quella rete di relazioni di cui tutti, oggi necessariamente più isolati, abbiamo bisogno per sostenere con forza ed energia il periodo che ci aspetta».

P. Cal.

