Arriva il Brescia. Tudor: «Siamo pronti allo scontro»

Bianconeri: anticipo da vincere, oggi alle 15 alla Dacia Arena, contro il Brescia. «Siamo pronti allo scontro con i lombardi. Nel senso che sotto il profilo fisico, atletico, tecnico, tattico e mentale siamo in salute annuncia mister Igor Tudor -. Ma nel calcio sovente entrano in ballo altri fattori. I cartellini rossi per esempio, e noi ne sappiamo qualcosa, come i possibili errori arbitrali. Di certo, se loro sono annunciati motivati, noi lo saremo ancor di più». Il tecnico recupera anche Okaka ed Ekong. «Stanno bene - garantisce -,...