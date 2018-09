Arriva Friuli Doc, il centro storico chiude di nuovo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VIABILITÀUDINE Via Mercatovecchio di nuovo chiusa alle auto, ma solo per Friuli Doc. A poco più di un mese dalla sospensione dei varchi elettronici e dalla riapertura al traffico di parte della Ztl, la strada centrale di Udine ritorna off-limits per i veicoli, in occasione dei preparativi della tradizionale manifestazione enogastronomica che si svolgerà dal 13 al 16 settembre.Ieri sono cominciati gli allestimenti della tensostruttura in piazza San Giacomo (dove, tra l'altro, saranno ospitati gli show cooking) mentre in piazza Venerio, i...