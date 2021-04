Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SAN DONÀ Leggera inversione di tendenza, nei contagi e nei ricoveri, ma la situazione nel territorio dell'Ulss4 rimane di stabile preoccupazione. Ieri i contagiati erano 1479, ovvero tredici in meno rispetto alla rilevazione del 30 marzo. Lo sbalzo più importante si è registrato, in negativo, a San Donà, passata da 180 a 228, quindi con un più 48 contagiati e, di conseguenza, decisamente in testa tra i 21 Comuni del Veneto Orientale....