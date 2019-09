ARRESTATO MARGHERA Cameriere, permesso di soggiorno in regola, incensurato. Il

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ARRESTATOMARGHERA Cameriere, permesso di soggiorno in regola, incensurato. Il classico insospettabile, come da manuale. Peccato che in casa, questo 31enne albanese, nascondesse due chili di cocaina purissima, in sasso, ancora da tagliare. Valore della droga, stando alla ricostruzione degli inquirenti, circa 150mila euro. Tutto è nato da un controllo delle volanti a Marghera, in via Beccaria, domenica mattina. La pattuglia della questura ha notato il giovane straniero camminare in modo strano, come se cercasse di non essere notato. A quel...