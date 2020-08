L'OPERAZIONE

TREVISO «Pugno di ferro e carcere per chi delinque, anche se si trova alla caserma Serena. Spero che gli arresti rappresentino un valido deterrente». Il sindaco di Treviso Mario Conte commenta così le quattro ordinanze di custodia cautelare emesse del tribunale di Treviso nei confronti dei principali responsabili della rivolta scoppiata nel centro accoglienza di Dosson lo scorso 12 giugno, quando 13 operatori, tra i quali la dottoressa Anna Pupo del servizio igiene e sanità dell'usl della Marca, vennero sequestrati all'interno della guardiola dell'ex caserma da un gruppo di migranti dopo la comunicazione degli esiti dei tamponi, che costrinsero le autorità a dichiarare lo stato di quarantena. Al termine degli accertamenti degli agenti della Digos, guidata dal dirigente Alessandro Tolloso, il giudice per le indagini preliminari Gianluigi Zulian, sulla scorta delle indagini coordinate dal sostituto procuratore Anna Andreatta, ha disposto la custodia cautelare per quattro richiedenti asilo, sui quali ora pende l'accusa di sequestro di persona, devastazione e saccheggio in concorso. Si trovano tutti in carcere a Santa Bona. In caso di condanna rischiano tutti l'espulsione.

IL DETERRENTE

«Chi commette atti di violenza non deve restare impunito, per questo esprimo soddisfazione per l'esecuzione della misura cautelare del carcere per i quattro ospiti dell'ex Caserma Serena che avevano sequestrato gli operatori sanitari e devastato le stanze della struttura» ha commentato il sindaco di Treviso, augurandosi che le continue rivolte in caserma, l'ultima solo venerdì scorso quando furono aggrediti due operatori di Nova Facility, siano finite. «Ora è necessario continuare ad usare il pugno di ferro per far capire che chi delinque finisce in carcere, senza se e senza ma - precisa Conte -. Anche dentro la caserma serena le leggi vanno rispettate, così come l'obbligo di quarantena. Auspico che gli arresti di oggi rappresentino anche un valido deterrente».

LE INDAGINI

I quattro richiedenti asilo, T.A., gambiano di 26 anni, T.M., maliano di 25 anni, O.C., ivoriano di 23 anni ed S.A., 31enne senegalese, sarebbero i fomentatori della rivolta del 12 giugno scorso, coloro che avrebbero aizzato una trentina di ospiti, anche in occasioni successive a quella protesta secondo chi gestisce la struttura, contro gli operatori di Nova Facility e contro le forze dell'ordine, lasciandosi andare in più di un'occasione a saccheggi e vandalismi. Due degli arrestati, il 25enne del Mali e il 23enne della Costa d'Avorio, sono stati fermati all'alba di ieri mattina in caserma, nei loro alloggi, mentre il 31enne senegalese, allontanatosi nel frattempo dalla caserma (durante le finestra tra la quarantena scattata a giugno per 14 giorni e quella successiva), è stato rintracciato sul territorio, sempre in provincia di Treviso. Al 25enne gambiano invece l'ordinanza di custodia cautelare è stata invece notificata direttamente in carcere: il primo agosto era stato infatti arrestato, in flagranza di reato, dopo aver devastato l'infermeria dell'ex Serena e aver aggredito tre sanitari.

LE ACCUSE

Il 12 giugno, i quattro richiedenti asilo, assieme ad altri soggetti per i quali non è stato per ora disposta misura (erano 11 inizialmente i migranti sospettati), avevano impedito ai 13 operatori di uscire dalla guardiola dove avevano cercato riparo dopo le escandescenze dei rivoltosi. Alcuni sanitari erano stati minacciati e scaraventati a terra. «Durante le fasi di intervento del reparto - ha spiegato il dirigente della Digos Alessandro Tolloso, i cui uomini hanno raccolto testimonianze e denunce e visionato sia i filmati interni che quelli effettuati dalla questura -, alcuni ospiti hanno lanciato sassi e oggetti contundenti, compresa una bicicletta, contro le forze dell'ordine. Inoltre, una volta portati fuori coloro che erano stati sequestrati, alcuni richiedenti asilo, tra cui gli arrestati, si erano dati ad atti di devastazione e saccheggio nei locali della struttura, devastando arredi e computer, oltre a distruggere il vero di un distributore di generi alimentari prelevandone il contenuto».

