Arredatrice, sognatrice e amante dell'arte Martedì era al compleanno della mamma

IL RITRATTOCAORLE Profondo cordoglio ha suscitato nella comunità di Caorle la notizia della tragica scomparsa di Sabina Trapani, la quarantatreenne rimasta uccisa all'alba di ieri in seguito all'esplosione della palazzina di Gorizia dove risiedeva insieme al compagno Miha Ursic (45 anni) di origine slovena. La donna era, infatti, originaria di Caorle, ma da una decina d'anni si era trasferita nella città giuliana. Lavorava a Latisana come designer e arredatrice d'interni, avendo conseguito una laurea breve in design all'Università di...