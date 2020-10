«Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi». La mannaia sulla 43ma edizione di Arredamont è alla lettera n dell'articolo 8 dell'ultimo Dpcm firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. A Longarone, sino a pochi giorni fa, erano convinti che tutto si sarebbe potuto svolgere più o meno normalmente. Anche perché Longarone, a differenza di altri poli fieristici, aveva non solo resistito alla possibilità di chiudere, ma nell'ultimo periodo aveva già messo in archivio altri tre eventi fieristici. A rafforzare questa convinzione da una parte il fatto che in un primo tempo le fiere come Arredamont erano state escluse da limitazioni, dall'altra che il polo fieristico di Longarone aveva per tempo adottato uno stretto protocollo di sicurezza arricchito anche da altri accorgimenti che avrebbero dovuto conoscere il via proprio con l'appuntamento in programma dal 31 ottobre. E venerdì scorso vi era stata anche la conferenza stampa di presentazione del programma di quest'anno. Invece il Dpcm ha tolto ogni possibilità. Tuttavia, forse sperando in un'ultima mediazione della Regione, i responsabili non hanno ancora gettato la spugna. In una comunicazione alla stampa si parla di spostamento verso Natale. (G.S.)

