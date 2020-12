È presto per parlare di schiarite ma le previsioni Arpav per oggi dicono che il forte maltempo sarà del tutto cessato. Il cielo rimarrà coperto tutto il giorno in un contesto di lieve perturbabilità al mattino e d'instabilità al pomeriggio con nuove precipitazioni. Dopo la fase sciroccale, l'atmosfera tornerà ad essere invernale in quota e molto fresca nelle valli.

Precipitazioni. Probabile pausa dei fenomeni durante la notte, prima di una ripresa al mattino (70/80%), seguita da altri piccole pause, mentre i fenomeni saranno anche a carattere di rovescio, eventualmente temporalesco al pomeriggio sera (90/100%). Il calo termico riporterà la neve fino sui 600/900 m. Apporti molto più modesti con 10-15 mm, localmente 15-20 mm in caso di forte rovescio, e altrettanti cm di neve sui 1000/1200 m.

Temperature. In generale calo con massimi di 4/5°C inferiori a quelli osservati domenica. Su Prealpi a 1500 m min -4°C max -2°C, a 2000 m min -7°C max -4°C. Su Dolomiti a 2000 m min -8°C max -5°C, a 3000 m min -14°C max -11°C.

Venti. Nelle valli deboli con locali rinforzi da est; in quota moderati/tesi da sud-est sulle dorsali Prealpine e meridionali sulle cime dolomitiche più alte, a 20/35 km/h a 2000 m e 30/45 km/a 3000 m.

martedì. Tempo ancora perturbato con cielo coperto e fenomeni sparsi al mattino e diffusi al pomeriggio. Atmosfera invernale oltre gli 800/1000 m e molto fresca nei fondovalle.

Precipitazioni. Probabili deboli precipitazioni sparse nel corso della mattinata (70/80%).

© RIPRODUZIONE RISERVATA