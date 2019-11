Armeni, muretti crollati ma i veri tesori sono salvi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ISOLA VENEZIA Ci sarà anche l'aiuto dello Stato armeno per riparare i danni subiti dall'isola di San Lazzaro degli Armeni, dopo l'eccezionale alta marea della settimana scorsa. Ha avuto anche questo senso la visita in laguna del primo ministro dell'Armenia, Nikol Pashinyan, giunto a Venezia con una delegazione per verificare i danni. Gli armeni hanno sede a Venezia da oltre 300 anni, ma un'acqua alta così non l'avevano mai subita. Nel 1966, infatti, i muretti non avevano ceduto.Quella di ieri era anche la prima volta a Venezia del premier...