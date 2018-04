CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Armando Tivelli, presidente veneto dell'Associazione nazionale presidi e dirigente scolastico a Adria e Taglio di Po, al rientro dal ponte del Primo Maggio iniziano le multe e le sospensioni per i piccoli degli asilo?«La situazione in Veneto è a macchia di leopardo. Molte scuole non hanno ancora ricevuto dalle aziende sanitarie l'elenco degli studenti non in regola con le vaccinazioni e quindi non potranno procedere a partire dal 2 maggio».Dove succede?«Non ho la mappa completa, ma quasi tutte le scuole in provincia di Rovigo non hanno...