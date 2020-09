Ario Gervasutti

È appena uscito dalla «prova più pericolosa della sua vita», ma nemmeno in ospedale si è fermato: Silvio Berlusconi ha solo rallentato i giri per qualche giorno, e già dal pomeriggio è sul pezzo. Dal suo isolamento domiciliare ad Arcore telefona, sprona i candidati, rilascia interviste: «Purtroppo non potrò partecipare ad incontri pubblici. Cercherò, da remoto, di partecipare comunque alla campagna elettorale». È ottimista, come suo solito: per il centrodestra, ma anche per Forza Italia. La brutta esperienza del Covid non ha lasciato segno: ha solo rafforzato l'idea che si era fatto fin dai primi giorni della pandemia: «Nelle fasi iniziali il Governo ha indugiato troppo ad ascoltare il grido d'allarme dei Governatori del Nord, come se il problema fosse il razzismo nei confronti dei cinesi e non la tutela della salute degli italiani. Ma guardiamo davanti a noi...». E davanti a ci sono le elezioni regionali. In Veneto Zaia sembra avviato a un'ampia riconferma, in particolare con la sua lista. La convivenza con una personalità forte è un problema per FI? «Non vedo il problema. Sosteniamo lealmente il Presidente Zaia, che è stato un ottimo governatore e merita la riconferma».

