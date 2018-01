ARIA MALATA PORDENONE La notte dei fuochi epifanici - specie se il clima è

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ARIA MALATAPORDENONE La notte dei fuochi epifanici - specie se il clima è nuvoloso e nebbioso - solitamente sono seguite da una mattinata dell'Epifania che registrano picchi elevatissimi di polveri sottili nell'aria. Non sono mancate le annate in cui il livello del Pm10 era salito quasi a 200 microgrammi su metro cubo d'aria: quasi quattro volte sopra la soglia prevista dalla norma. Situazione che poi rientra nel giro di un paio di giorni: domani, per altro, dovrebbe piovere perciò l'aria sarà ripulita in poche. In ogni caso l'Arpa...