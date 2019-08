«Aria irrespirabile nei canali, serve una legge sui motori marini»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ARIA MALSANAVENEZIA «La centralina di Rio Novo segnala un problema evidente di inquinamento da traffico acqueo. Purtroppo capire se dipende più dai taxi o dal trasporto merci è dura! Servirebbe un intervento nazionale per imporre una classificazione dei motori marini, come avviene da tempo per i mezzi terresti». A puntare il dito sui mezzi acquei che ammorbano l'aria veneziana è Salvatore Patti, responsabile dell'Osservatorio sulla qualità dell'aria dell'Arpav del Veneto. É stata l'Arpav, quest'inverno, a certificare il problema con la...