Area ridotta e più tutela ecco la ricetta Unesco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA NOVITÀVALDOBBIADENE Una legge regionale per sostenere la candidatura Unesco. Entro gennaio 2019 il disciplinare tecnico per la conservazione dei caratteri di integrità e autenticità del paesaggio, con le linee guida che amministratori e residenti dovranno rispettare in caso di riconoscimento Unesco, diventerà norma. Il Progetto di legge 403 iniziative di sostegno alla candidatura delle colline del prosecco Conegliano Valdobbiadene, è attualmente in seconda commissione e viaggia spedito per l'approvazione. E insieme alla legge due...