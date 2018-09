Aquarius fa il bis, Parigi chiude i porti e Macron si difende attaccando l'Italia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TRATTATIVAROMA La mattina era iniziata con uno stop netto da parte di Marsiglia allo sbarco della nave Aquarius con a bordo 58 migranti. Un rifiuto che era stato accompagnato da commenti molto pesanti nei confronti dell'Italia. «Se vuole continuare a far parte dell'Europa deve rispettare le regole - ha dichiarato il deputato della République En Marche, Said Ahamada, riferendosi al nostro paese - Il diritto marittimo internazionale si applica alla Francia, ma anche all'Italia».LA POLEMICA Poi, in serata, Emmanuel Macron dal Palazzo di...