Aps, cresce la flotta di auto elettriche E nuovi software intelligenti nei park

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FUTUROPADOVA Una forte spinta all'innovazione nel segno dell'ambiente. Aps holding in questi giorni ha chiuso la querelle legale con i vecchi gestori che si opponevano ai criteri del nuovo bando per la gestione dei sistemi di parcheggio ed ha aqgiudicato ai tedeschi di Scheidt&Bauchmann l'appalto da 1,5 milioni di euro per il rinnovo delle apparecchiature. Il nuovo software permetterà alla società di gestire direttamente tutte le fasi della sosta, non come avveniva fino ad oggi. La società tedesca infatti, metterà il software e gli...