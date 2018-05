«Aprite i negozi durante gli eventi: non ve ne pentirete»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«I negozianti della città per restare al passo con i tempi, devono cambiare mentalità. In occasione di eventi le diverse attività del centro storico dovrebbero restare aperte come succede nelle altre città capoluogo». Il vicesindaco Andrea Bimbatti lancia l'invito ai negozianti della città, troppo spesso con le serrande abbassate nel corso di manifestazioni che si svolgano dopo le 20 o nei festivi. «Dispiace aver visto durante Rovigoracconta' la maggior parte dei negozi del centro chiusi. Le piazze erano stracolme di gente....