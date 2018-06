Aprirà a Palazzo delle Debite il primo albergo di lusso di Padova

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROGETTOPADOVA Palazzo Debite diventa un hotel a 5 stelle. Dopo il restauro di parte dell'edificio (la facciata), terminato nel 2014 e costato 475 mila euro, sul destino dell'immobile che dà su piazza delle Erbe era calata una cortina fumogena.DESTINAZIONIIl palazzo, il cui valore è valutato in 10 milioni di euro ed è di proprietà dell'Inps, pareva destinato ad ospitare degli uffici. Da quattro anni a questa parte, però, non è successo assolutamente nulla. Ora, la svolta. Ad annunciarla è stato, martedì scorso in commissione...