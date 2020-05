(zan) Da domani anche le concessionarie di auto e moto della Marca riapriranno i propri saloni. Il settore, infatti, rientra in uno dei codici per i quali l'ultimo decreto governativo ha dato il via libera. Si approssima dunque, la fine di un lockdown che, come per molte altre attività, lascia una pesante eredità: «In aprile- spiega il presidente del Gruppo auto provinciale di Confcommercio Giorgio Sina - abbiamo perso il 98% del fatturato, il nostro comparto si è bloccato e ed ora ha di fronte a sé una ripartenza lenta e sottoposta alle prescrizioni necessarie per la tutela della salute». I concessionari dovranno adottare il protocollo anti-contagio, a partire dalla sanificazione dei locali e di tutte le vetture presenti in negozio o nelle officine. I responsabili della categoria garantiscono sulla piena sicurezza per chi si recherà in concessionaria: i clienti potranno acquistare o ritirare i veicoli già targati e pagati, effettuare tutte le operazioni di post vendita, tagliandi e cambi di pneumatici, fissando appuntamenti distanziati. «Diamo lavoro a migliaia di persone, sosteniamo l'economia, abbiamo sempre fatto la nostra parte per garantire uno sviluppo sostenibile ed il rinnovo del parco auto vetusto - afferma Sina ora lo scenario è cambiato, c'è molta paura tra i consumatori ed incertezza del lavoro tra le famiglie, quindi un acquisto importante come l'auto viene rinviato. Occorre invece lucidità e visione per favorire il ritorno progressivo alla normalità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA