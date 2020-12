«Apriamo a Gesù i pensieri, gli stati d'animo e i desideri che portiamo nel cuore in modo che egli possa versarvi una goccia di quell'amore che solo lui può donare. Questo è il vero vaccino che immunizza la nostra anima da tristezze e rassegnazioni e rinvigorisce in noi il desiderio di vivere e di amare». È l'invito e l'augurio che l'arcivescovo di Udine, monsignor Andrea Bruno Mazzocato, rivolge a ognuno per il Natale 2020, celebrato nel bel mezzo di una pandemia che ancora non indietreggia e continua a mettere alla prova. Perciò, l'arcivescovo adopera con una forza delicata le parole di incoraggiamento, consapevole che in questi frangenti guardare oltre e con fiducia è impegnativo. «Qui sottolinea infatti , siamo chiamati a reggere di fronte alla fragilità della vita, che è una realtà fondamentale, ma che cercavamo di camuffare. La pandemia ce l'ha invece sbattuta in faccia». Una prova che, «per cercare di viverla positivamente e non esserne schiacciati prosegue il presule , ci spinge ad avere il coraggio di trovare le radici della nostra anima, ponendoci l'interrogativo della fede, poiché è essa che genera speranza».

