Apre l'alzabandiera, chiude il passaggio della stecca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROGRAMMAVITTORIO VENETO Il Raduno Triveneto Alpini si svilupperà in tre giornate.VENERDI'Alle 10, in piazza del Popolo, con l'alzabandiera, mentre il grande tricolore da 394 metri quadrati già da ieri si staglia sul versante roccioso del colle Marcantone e sarà illuminato tutte le notti fino a domenica. Segue alle 11, in municipio, la presentazione del libro Presenti! Muli ed altri animai protagonisti della Grande Guerra. Nel pomeriggio le Fiaccole della memoria partiranno alle 13.10 dal monumento ai caduti di Miane, alle 15.15 dal...