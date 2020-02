L'INIZIATIVA

VENEZIA Roberto Paladini, segretario della Cna di Venezia centro storico, lo chiama «presidio». Di venezianità, di arte e di cultura. «Perché il Carnevale è tutto questo, tutto assieme», aggiunge dopo aver tagliato il nastro con il quale, sotto la statua di Niccolò Tommaseo, in campo Santo Stefano, inaugura il trentaseiesimo Mercatino delle maschere e dei costumi veneziani promosso dalla Cna, con il contributo del Comune di Venezia, di Vela e della Camera di Commercio.

«Qui - ha continuato Paladini - si trovano vestiti, maschere e oggetti del Carnevale realizzati secondo la tradizione veneziana e con materiali tipici: niente plastica o ceramica, ma vero cuoio, cartapesta, seta. Materiali più resistenti e più sani. Quest'anno abbiamo, non a caso, solo una decina di stand, perché gli standard richiesti per poter partecipare al mercatino sono molto alti». Standard altissimi che garantiscono la vendita di maschere e vestiti realizzati come vuole la tradizione, rinata con il gran ritorno del Carnevale negli anni Settanta.

«È un evento - ha sottolineato l'assessore al Turismo, Paola Mar - che ha un posto significativo nel calendario ufficiale della manifestazioni del Carnevale veneziano. Questo Carnevale non è, e non vuole essere, infatti, solo semplici frizzi e lazzi, ma affonda le radici nella nostra cultura, e vuole testimoniarne identità e tradizioni da difendere con la unghie, come dimostrato anche con il sequestro di 42mila maschere false da parte della guardia di finanza: entrare qui dentro vuol dire capire la differenza e la cultura».

E realizzare il Mercatino in campo Santo Stefano e non più a San Marco, vuol dire «dare una pluralità di punti di aggregazione - aggiunge Fabrizio D'Oria, direttore di Vela - Il carnevale è partecipativo e lo è anche per i soggetti economici della città: giusto dare agli artigiani la possibilità di mettere in mostra le eccellenze del loro lavoro». Sulla stessa linea d'onda il direttore artistico del Carnevale 2020, Massimo Checchetto: «Sono oggetti meravigliosi».

