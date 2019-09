Appuntamenti anche da vedere e non solo ascoltare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

UNDICI MOSTREPORDENONE Sono 11 mostre che il pubblico di Pordenonelegge troverà allestite in questi giorni e molti gli incontri collegati ad esse. A contorno della mostra fotografica Cape Town, la seconda città (ll' Ex Tipografia Savio, Via Torricella) Letterio Scopelliti, Davide De Blasi e Cécile Kashetu Kyenge parleranno del Sudafrica senza Mandela. Un grande artista, Bernardino Luino, insieme con il critico Roberto Cresti ricostruiranno alcune vicende dell'arte dell'ultimo Novecento: allo stesso artista è dedicata la mostra Bernardino...