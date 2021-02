Approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Difesa dell'ambiente, all'energia e sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro, il documento d'intenti preliminare alla stipula del Contratto di Area umida del sistema della laguna di Marano. Un documento importante - commenta Scoccimarro - che mira ad assicurare un maggiore coordinamento tra i diversi livelli di pianificazione territoriale e le autorità preposte alla gestione delle zone umide, limitando nel contempo i conflitti tra la conservazione del patrimonio naturalistico e le attività economiche, attraverso una governance' multilivello per le aree umide. Si tratta di un obiettivo del progetto finanziato attraverso il bando, anno 2017, del Programma di cooperazione territoriale europea Interreg Italia Croazia 2014-2020, denominato progetto Coordinated Wetland Management in Italy-Croazia Cross Border Regioni (Crew); il progetto coinvolge in qualità di capofila l'Istituto universitario Iuav di Venezia, e, in qualità di partner, la Comunità Riviera friulana, l'Università di Camerino, il Comune di San Benedetto del Tronto, il Patto territoriale Nord Barese Olfantino, gli enti naturalistici Natura Histrica (Pola), Natura jadera (Zara), e Zastrida Prirode (Dubrovnick).

