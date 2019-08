Approdi diffusi, si va al 2020 Il ministero diserta il vertice

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCONTROVENEZIA Una sostanziale apertura all'idea degli approdi diffusi per le navi da crociera, che così uscirebbero dal Bacino di San Marco e dalla Giudecca, ma a partire dal 2020 e non dall'1 settembre come sponsorizzato dal Ministero dei Trasporti e dal suo (ormai ex?) alfiere Danilo Toninelli. Perché i tempi e i costi non rendono possibile nel breve periodo la realizzazione della vulgata sparata ai quattro venti da Toninelli, cioè trasformare il terminal traghetti di Fusina, il terminal container Tiv e il terminal rinfuse varie Trv...