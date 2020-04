L'OSPEDALIZZAZIONE

PORDENONE L'ospedalizzazione nelle varie regioni italiane, il numero dei decessi e quello delle persone sottoposte a tampone sono fotografati da un'analisi della protezione civile che prende in considerazione il numero ogni 100mila abitanti. E in questa sorta di classifica il Friuli Venezia Giulia si posiziona in un'ottima posizione.

Per quanto riguarda il tasso di ospedalizzazzione, rispetto alla media nazionale del 41.6, la nostra regione registra il 12,1 (il Veneto il 27,1), percentuale che le conferisce un rank di 7 nella classifica che vede al primo posto il molise con 6,5 e un rank di 1. C'è poi il dato che riguarda il numero di persone ricoverate in Terapia intensiva ogni 100mila abitanti: in regione è pari a 1.4 (rank di 6) contro la media nazionale di 3.8 e del Veneto di 2.9. Quindi quello che viene definito il tasso grezzo di persone decedute dal 23 aprile, sempre ogni 100 mila abitanti, che in Friuli Venezia Giulia sono 21. (rank di 11), rispetto alla media italiana del 42,3 e del Veneto del 24,6. Si passa poi al numero di persone sottoposte a tampone che in regione sono 2803 (rank di 5) contro i 1744 della media italiana e i 3611 del Veneto che risulta essere quella che ne ha fatti di più in assoluto.

Traendo le conclusioni, la media dei punteggi per i quattro parametri considerati per la situazione nelle varie regioni italiane al 23 aprile, porta il Friuli Venezia Giulia nella quinta posizione (rank), mentre il Veneto è all'ottava. Nei primi posti ci sono Calabria, Molise, Sicilia e Basilicata; all'ultimo posto si trova invece la Lombardia.

E sul comportamento dei cittadini interviene l'assessore regionale alla Salute e Protezione civile Riccardo Riccardi: «I cittadini del Friuli Venezia Giulia in questo periodo di emergenza hanno dimostrato grande senso civico. Adesso dobbiamo proseguire con lo stesso comportamento, affinché nella prossima Fase 2 vengano osservate con uguale attenzione le nuove disposizioni che regoleranno la nostra quotidianità. Non dobbiamo infatti pensare che il contagio sia sconfitto: ci aspetta il necessario ritorno verso una vita normale, ma questa deve essere consapevole di una convivenza con un virus che continua ad esserci fino a quando la scienza non avrà trovato il modo per sconfiggerlo definitivamente». «Alla luce delle riaperture - ha proseguito Riccardi -, una possibile ripresa dei contagi non dobbiamo considerarla un'eventualità, e di questo dobbiamo tenere conto. In considerazione di ciò la Regione, dopo aver strutturato il sistema ospedaliero dotandosi di un ampio numero di posti di terapia intensiva, sta rafforzando la risposta del sistema territoriale». L'amministrazione regionale ha operato con impegno anche sul campo della prevenzione e dei controlli. Un lavoro che dovrà intensificarsi per affrontare un prevedibile aumento del contagio. Per quel che riguarda l'attività svolta, sono 37.211 le persone sottoposte a tampone in Fvg, con un rapporto test/abitanti (3%) superiore alla media nazionale. «Ma la Fase 2 - ha spiegato Riccardi - rappresenta anche l'occasione per imprimere un'accelerazione alla riorganizzazione di strutture ospedaliere e servizi territoriali, con l'obiettivo di coinvolgere e dare un ruolo attivo anche al Terzo settore, alle Istituzioni e famiglie».

