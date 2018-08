Apprensione in Val Boite: due ruscelli esondano a Vodo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IN VAL BOITEVODO DI CADORE Il fortissimo temporale che mercoledì sera si è rovesciato sulla Valle del Boite ha alternato pioggia a grandine e allertato tutte le componenti dei soccorsi. Sindaci e volontari della Protezione civile in campo per verificare e all'occorrenza attivare la macchina dei soccorsi. Solo a Vodo si è dovuto intervenire per la tracimazione di due dei tre ruscelli che dal versante scendono in paese sottopassando l'Alemagna. Piccoli corsi d'acqua normalmente innocui che l'evento meteo, con apporti d'acqua che gli addetti...