VALDOBBIADENE Debutto in mondovisione per le Colline Unesco. «Non vediamo l'ora di venirvi a trovare» scrivono i turisti stranieri sui social. Per la prima volta, di fronte ad una vetrina di rango come il Giro d'Italia, Consorzio Docg, Associazione Unesco e Comuni fanno squadra. E i risultati sono stati - pur nella contingenza difficilissima - lusinghieri. «Credo che le colline del Prosecco Superiore abbiamo dato un'immagine di bellezza, efficienza e accoglienza. Ma il vero protagonista è il territorio: oggi si tocca con mano l'orgoglio di essere Patrimonio dell'Umanità» afferma a fine giornata il presidente della Docg Innocente Nardi.

La tappa a cronometro di ieri è stata denominata non a caso Wine stage, la tappa del vino, per rendere omaggio a un territorio che fino a qualche settimana fa è stato impegnato nella vendemmia eroica. È stata una frazione molto spettacolare, un'occasione unica per far vedere in tutto il mondo, grazie alle riprese televisive, le bellezze di questo territorio, da Conegliano fino a Valdobbiadene, passando per San Pietro di Feletto, il Muro di Ca' del Poggio, Refrontolo, Pieve di Soligo, Farra di Soligo, Col San Martino, Guia, San Pietro di Barbozza. «A nome del Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg, sede del Comitato della 14. tappa del Giro d'Italia, ribadisco il nostro orgoglio - dice Nardi Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per la realizzazione di questa tappa. Sono certo che il passaggio degli atleti ha dato l'opportunità agli appassionati delle due ruote di farsi affascinare dal nostro territorio viticolo, dallo scorso anno entrato nella lista dei siti Patrimonio dell'umanità Unesco. La cura delle nostre colline, affidata alla sapienza dei viticoltori del Conegliano Valdobbiadene, siamo certi abbia incantato atleti e spettatori e questa tappa è stata un'occasione in più per consolidare l'identità e il valore del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg».

L'associazione Unesco ha voluto marchiare il tracciato posizionando subito la nuova cartellonistica. Un segno destinato ad aprire una nuova fase nei progetti di valorizzazione «Questa tappa del Giro d'Italia - commenta Marina Montedoro, presidente dell'associazione Colline del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene - è stata l'occasione per mostrare il nostro territorio in tutta la sua bellezza a ben 168 Paesi collegati in mondovisione, che hanno potuto ammirare l'incredibile paesaggio che ha fatto da sfondo a questa cronometro, tra Conegliano e Valdobbiadene. Si è trattato di un lancio internazionale del Sito Unesco delle Colline del Prosecco, la prima azione mirata di un progetto a lungo termine che ha come obiettivo la sua tutela e la sua valorizzazione in Italia e all'estero. Desidero ringraziare tutti coloro che, con impegno e dedizione, hanno saputo organizzare questo evento in modo impeccabile. Le prescrizioni anti Covid e le misure preventive hanno reso tutto più complesso, ma il Comitato di Tappa, in collaborazione con i sindaci dei sei Comuni coinvolti, i numerosissimi volontari di tutte le età, gli enti e le realtà private, ha garantito che tutto si svolgesse in totale sicurezza. Questo è un territorio che ha molto da offrire a livello di cultura, natura, enogastronomia, ma anche di tradizioni e valori - conclude il presidente Montedoro - e noi continueremo a lavorare per fare emergere e diffondere tale patrimonio. Abbiamo già iniziato a mappare e tracciare percorsi escursionistici, a porre le basi per progetti di riqualificazione per incrementare le strutture ricettive, tutto all'insegna della sostenibilità e della salvaguardia dell'area. Vogliamo fare rete e coinvolgere quanti vivono e amano queste zone: in tale direzione, a breve lanceremo una nuova iniziativa per invitare i cittadini a diventare parte attiva nel progetto di tutela: è infatti solo grazie alla collaborazione di tutti che questo luogo potrà essere preservato e valorizzato al meglio».

