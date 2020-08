SCUOLA

TREVISO «Invito tutti gli insegnanti ad andare a fare il test per il coronavirus prima che inizi la scuola. L'Usl della Marca, in collaborazione con i medici di famiglia, ha organizzato un servizio puntuale. Francamente non capisco la posizione di chi non lo vuole fare. Un controllo del genere permette di affrontare l'inizio del nuovo anno scolastico, già complesso, con una tranquillità maggiore». È un vero e proprio appello quello lanciato da Barbara Sardella, dirigente dell'ufficio scolastico di Treviso. Sono complessivamente 18mila gli insegnanti del trevigiano, tra istituti pubblici e privati, che hanno la possibilità di sottoporsi al test sierologico, seguito dal classico tampone in caso di positività. Fino a questo momento sono stati controllati 2.500 docenti. Ed è emerso un solo caso di positività al Covid-19 confermata dal tampone. «Difficilmente si arriverà a testare tutti e 18mila gli insegnanti prevede Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl ma sono convinto che arriveremo comunque attorno ai 13mila docenti. L'organizzazione attuale ci permetterà di fare tutto senza grossi problemi». Il 50% dei medici di famiglia trevigiani, che in tutto sono poco più di 500, sta dando una mano eseguendo i test nei propri ambulatori. L'altra metà, però, non si è resa disponibile spiegando di non voler mischiare nei loro studi i pazienti con i più vari problemi di salute a persone potenzialmente infette. «Stiamo parlando di una ventina di insegnanti da controllare per ogni medico di famiglia precisa Benazzi visto anche che si va per appuntamento, il problema degli ambulatori Covid-free non si pone».

ACCESSO DIRETTO

Per rendere le cose più fluide, l'Usl aprirà due nuovi punti di accesso diretto per lo screening degli insegnanti e del personale scolastico non docente: uno nel centro della Madonnina a Treviso e l'altro nel centro prelievi dell'ospedale di Vittorio Veneto. Saranno attivi dal 31 agosto al 6 settembre, dalle 14 alle 20. Il totale dei punti di accesso diretto sale così a sei: i due nuovi si affiancano a quelli già operativi al Ca' Foncello, nell'ospedale di Castelfranco, in quello di Oderzo e nel distretto socio-sanitario di Conegliano in via Galvani.

LA RIPARTENZA

Sulla scuola, intanto, pende la spada di Damocle dei cosiddetti lavoratori fragili. Le stime dei sindacati dicono che sono oltre 1.200 gli insegnanti che potrebbero non salire in cattedra a causa del rischio Covid. «In realtà non abbiamo avuto segnali di allerta in merito specifica Sardella detto questo, chi ha problemi particolari ha sempre la possibilità di essere riconosciuto lavoratore fragile attraverso una certificazione del medico competente. Al momento, però, non c'è ancora un protocollo che definisca come impegnarli in modo alternativo». Adesso l'obiettivo è chiudere le nomine prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, fissato per il 14 settembre. Dopo le immissioni in ruolo, ci sarà una call veloce a livello nazionale per i posti rimasti vacanti. Entro il 31 agosto, poi, verrà pubblicata la nuova graduatoria provinciale. E da qui si partirà con la nomina dei supplenti. «Quest'anno saranno più degli insegnanti di ruolo sottolinea Sardella . Una volta definito l'organico di base, verrà erogato a ogni singola scuola un fondo per chiudere i contratti relativi al personale aggiuntivo legato all'emergenza coronavirus».

M.Fav

