Appello dei parlamentari sul codice della nautica

VENEZIA Nuovo codice della nautica da diporto, a molti veneziani non piace. Anzi, alcune migliaia di persone si sono trovate improvvisamente fuorilegge per il fatto di avere in barca un motore che fino a qualche mese fa era potevano legittimamente condurre senza patente, mentre da febbraio scorso è previsto l'obbligo di un titolo autorizzativo. E così il gruppo dei diportisti della Laguna Veneta capitanato da Mirco Bodi e l'associazione sportiva dei Cavanisti di Mira ha deciso di spedire una lettera a tutti i parlamentari veneziani, per...