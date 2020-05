NEI LOCALI

MIRANO La movida del Miranese in alcuni bar diventa ingestibile e i gestori dei locali, costretti a fare gli ispettori, sono preoccupati: «Così è impossibile lavorare». La Confcommercio del Miranese lancia quindi un appello ai consumatori, invitandoli a essere responsabili e a salvare i bar. Lunedì, quando è scattato il via libera all'aperitivo e alla birra al bar, gli esercenti si sono subito resi conto di quanto sia complicato dover gestire un locale e allo stesso tempo controllare i clienti come se fossero bambini. Dopo le prime serate a colpi di rispettate le distanze, non potete stare tutti allo stesso tavolo o si entra uno alla volta, molti gestori cominciano a pensare che sia meglio tener chiuso, in attesa magari di tempi migliori. Non tanto per le regole in sé, ma per quel senso di liberi tutti che sembra accomunare molti consumatori.

Confcommercio del Miranese si fa portavoce delle loro paure di molti commercianti. «Se i clienti non collaborano spiegano dall'associazione alcuni saranno costretti a chiudere, ben prima di ogni decisioni politica». Il grido d'allarme è rivolto soprattutto agli avventori. Molti sono habitué dei locali ed è per questo che a loro Confcommercio fa un appello alla responsabilità: «Diversi locali spiegano il presidente Ennio Gallo e il direttore Tiziana Molinari dopo pochi giorni si sono dovuti misurare con l'effettiva impossibilità di fare allo stesso tempo i baristi e gli ispettori. Dopo aver lavorato per garantire distanziamento dei tavoli, igienizzazioni e presidi di sicurezza, molti di loro sentono una responsabilità che di fronte alla mancata osservanza delle regole diventa insostenibile: dopo due mesi e mezzo di serrata, l'ultima cosa che si aspettano è essere multati o chiusi per mancato rispetto delle disposizioni. Alcuni pensano che sia meglio chiudere subito finché non saranno ulteriormente allentate le misure e possano sentirsi sgravati da un'incombenza che non sempre si riesce a garantire».

Un problema che accomuna il Miranese al resto del Veneto, tanto che le immagini di assembramenti di ragazzi senza mascherine ha già messo in allarme anche il governatore Zaia che ha minacciato di tornare indietro sulle decisioni prese. «I bar vi aspettiamo a braccia aperte aggiungono Gallo e Molinari rivolgendosi ai consumatori ma se vogliamo continuare a brindare e incontrarci tutta l'estate dobbiamo caricarci di una parte di responsabilità. Un controllo, un'ammonizione, un richiamo semplice può determinare il destino di un locale, che per tenere aperto sta scalando una montagna».

Melody Fusaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA