EMERGENZA NASCOSTA

PORTOGRUARO «Serve una pianificazione dei controlli sanitari per colf e badanti. Dove fanno la quarantena queste lavoratrici, dato che convivono a stretto contatto con le persone fragili?». L'Associazione Noi Migranti di Portogruaro ha fatto appello alla Regione e alle Ulss affinché garantiscano a colf e badanti non solo i controlli per verificare un eventuale contagio da Covid 19 ma anche dei luoghi dove possano, se serve, trascorrere in sicurezza il periodo di quarantena. «Finora queste lavoratrici si sono arrangiate e con ottimi risultati. Nei giorni del lockdown si sono chiuse in casa con i loro assistiti, uscendo solo il necessario per la spesa e la farmacia. Di mascherine per loro non si è nemmeno mai parlato, tantomeno di una adeguata azione informativa, magari nelle diverse lingue, sul comportamento da tenere. Alla fine, grazie al loro senso di responsabilità, non ci sono stati casi, se non contati sulla punta delle dita, di contagio. Ora però che possono andare a trovare le loro famiglie in patria per le ferie, sono scattati i meccanismi di controllo: quarantena obbligatoria per chi arriva da paesi extra UE, Romania e Bulgaria e tampone. In caso di positività nuovo isolamento. Il punto - spiegano dall'Associazione - è che nessuno si è chiesto dove possono passare i giorni della quarantena queste persone che, per il loro lavoro, non hanno un alloggio. Non certamente insieme con l'anziano e con la sua famiglia. Arrangiandosi e affittando una stanza per 15 giorni o forse di più in caso di positività? Quale albergatore sarebbe disponibile? E chi si occuperà delle loro necessità in quei giorni? La pandemia ci costringe a fare i conti anche con queste persone, dalla cui esistenza dipende quella di decine di migliaia di anziani e disabili».

NUMERI IMPORTANTI

Qualche numero: nel 2019, nel territorio della Provincia di Venezia, sono stati registrati circa 11 mila contratti per lavoro domestico. Di questi ben 8600 riguardano gli stranieri. La differenza è composta non solo da italiani ma per la gran parte da stranieri che hanno ottenuto la cittadinanza italiana. Se si guarda solo al numero delle badanti straniere, i rapporti di lavoro in provincia sono ben 5800, 900 quelli delle badanti italiane. L'Associazione ha avanzato delle proposte concrete per affrontare il tema dei controlli sanitari: l'organizzazione di un servizio, controllato dalle ASL, per accogliere i lavoratori domestici in isolamento; l'immediata effettuazione dei tamponi, così da permettere un rapido rientro al lavoro per chi sta bene, l'organizzazione di un servizio di assistenza sostitutivo per le famiglie durante il periodo di isolamento della dipendente, così da evitarne il licenziamento. «Il sistema socio-sanitario del Veneto hanno concluso dall'Associazione portogruarese deve prendere atto che esiste anche questa dimensione dell'assistenza e deve trarne le dovute conseguenze culturali, organizzative ed operative. Sarebbe una grande passo in avanti, per tutti».

Teresa Infanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA