Appassionata speleo, ma si stava allontanando dal gruppo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Blerta Pocesta era una provetta speleologa, da cinque anni era iscritta al Gruppo speleologico Sacile. «Aveva frequentato i corsi e partecipava anche con grande entusiasmo alle escursioni in grotta che il gruppo promuoveva in diverse località del Triveneto». È la testimonianza del presidente Ivan Vicenzi, che non nasconde di essere rimasto, prima addolorato dalle notizie che riportavano la tragedia e poi letteralmente sconvolto: «E con me anche l'intera famiglia speleologica che aveva conosciuto Blerta per la sua passione e...