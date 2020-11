VENEZIA L'anglo-irlandese Stay City è un gruppo specializzato nei residence con appartamenti per famiglie. Non è, quindi, propriamente un albergo e non è propriamente un ostello. È una via di mezzo, una proposta diversa da quella delle altre strutture di via Ca' Marcello. Come le altre realtà vicine, in questi mesi è senza clienti, a parte i pochi che si spostano per lavoro con le imprese che operano nel veneziano o qualche rara coppia che si muove per piacere. Soprattutto l'area di via Ca' Marcello, nato come un boulevard per il turismo in terraferma, e quella più vasta attorno alla stazione di Mestre, lavora con i turisti diretti a Venezia che cercano, in terraferma, ospitalità confortevole, comoda per i mezzi pubblici e a prezzi decisamente inferiori del centro storico. Come gli altri vicini, anche Stay City è stato colpito prima dall'effetto mediatico dell'acqua alta eccezionale del 12 novembre 2019, le cui immagini avevano fatto in pochi minuti il giro del mondo ma, rispetto agli alberghi in isola, aveva retto il colpo abbastanza bene. Il secondo affondo, invece, è stato quello decisivo, ossia il lockdown decretato a marzo che ha svuotato la città. A differenza del vicino Wombat's, ostello austriaco che ha chiuso definitivamente i battenti alcuni mesi fa dopo neanche un anno di lavoro dato che era stato inaugurato nell'estate del 2019, e anche a differenza dell'hotel a tre stelle 7 Days Premium del colosso cinese Plateno che in queste settimane ha ceduto l'attività a un gruppo alberghiero europeo, lo Stay City ha continuato a resistere. In via Ca' Marcello è operativo assieme a metà dell'ostello AO da 2 mila posti letto del fondo americano Tpg e al 4 stelle superior Leonardo Royal della catena tedesca Leonardo Hotels (divisione europea del gruppo israeliano Fattal). (e.t.)

