Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Appalto per la gestione delle Rsa di Sacile, Roveredo e Pordenone: ancora nessuna chiarezza sulla continuità del servizio e sul passaggio del personale. Lo denunciano i sindacati. « L'appalto è stato aggiudicato ad una cooperativa emiliana, la Consorzio Blu. Nelle tre Rsa lavorano circa 65 persone. La cooperativa Kcs che ha gestito l'appalto in questi anni ha già comunicato al personale la cessazione del servizio per il 30 settembre. Si...