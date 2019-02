Appalti, scatta il piano anti-corruzione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PIANOTRIESTE Passare dalle parole scritte nelle norme ai fatti concreti con un patto d'integrità per assicurare la piena correttezza degli appalti pubblici in Friuli Venezia Giulia. Lo prevede una delle misure adottate dalla Regione con il Piano triennale anti-corruzione e per la trasparenza approvato dalla Giunta su proposta del presidente Massimiliano Fedriga. Nel corposo documento, elaborato dalla Direzione generale della Regione a cura del dirigente responsabile dell'anti-corruzione, Mauro Vigini, si spiega a chiare lettere che il...