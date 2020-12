SOLIDARIETÀ

JESOLO Una raccolta fondi per sostenere l'ospitalità a medici e infermieri in servizio al Covid Hospital di Jesolo. E' l'iniziativa solidale avviata da Apindustria Venezia che ha proposto alle proprie aziende associate di rinunciare al tradizionale scambio di doni per sostenere una raccolta di fondi da devolvere all'Ulss 4. La somma servirà a pagare le spese di affitto delle camere degli hotel riservati al personale medico e infermieristico giunto in rinforzo da tutta la regione per affrontare l'emergenza nell'ospedale jesolano. Si tratta di circa 50 persone, distribuite su diverse strutture ricettive. L'associazione ha aperto uno specifico conto corrente (Iban: IT50F0503402000000000008131): le donazioni saranno volontarie e avranno la causale: Donazione per Covid Hotel di Jesolo Ulss4. Apindustria si farà poi carico di versare la somma raccolta. «Come associazione legata al territorio commenta il presidente di Apindustria Venezia, Marco Zecchinel - abbiamo deciso di farci promotori di questa iniziativa nei confronti di chi quotidianamente, in ambito sociosanitario, fronteggia questa pandemia. Ci sentiamo di dover fare la nostra parte, forti anche del rapporto di dialogo e collaborazione che si è instaurato con l'Azienda sanitaria. Speriamo di rendere meno complesso il periodo natalizio al personale sanitario, già provato dall'impegno lavorativo».

Giuseppe Babbo

