Apidolomiti, il mini-esercito continua a crescere

(dt) Dolce come il miele. Organizzata come un alveare. È ApiDolomiti, la cooperativa che raggruppa tutti gli apicoltori bellunesi. E non solo: difatti ci sono associati che arrivano da tutto il Triveneto. Niente male per un'associazione nata ancora nel 1975 e che negli anni è cresciuta, attorno alla crescita di qualità del miele made in Dolomiti. Oggi ApiDolomiti ha una nuova sede a Villa di Limana e continua a prestare servizio agli apicoltori, ai quali fornisce assistenza, corsi specializzati e formazione, materiali e strumenti. Proprio...