Apertura fucsia: il provvedimento potrebbe estendersi ad altre attività

I COMMENTIVENEZIA Piace e non piace, c'è chi lo considera un buon punto di partenza e chi invece lo reputa completamente inutile per risolvere il problema del degrado legato ai pic-nic selvaggi sul suolo pubblico. Fa discutere il provvedimento sui take away, cioè la delibera comunale che presto vieterà le aperture delle attività che vendono cibi da asporto e che dovrà essere ratificato dalla Regione prima di diventare effettivo.LE TEMPISTICHESecondo Paolo Pellegrini, presidente della IX Commissione in Consiglio Comunale (quella relativa...