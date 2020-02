L'APPELLO

MESTRE «Sarebbe un errore politico enorme, da evitare in ogni modo» dice il segretario comunale del Pd Giorgio Dodi all'ipotesi che le opposizioni a Brugnaro si presentino divise alle prossime elezioni comunali.

La sinistra riunita ne Il nostro impegno per la città, proprio nel pieno degli incontri che da settimane si tengono tra tutte le forze progressiste per trovare un candidato unitario, ha dato l'ultimatum dicendo un no secco e definitivo al rettore di Ca' Foscari Michele Bugliesi. Sostengono che in tutta Italia si parla del movimento delle sardine e di quello che hanno significato anche per la vittoria del centrosinistra alle regionali in Emilia Romagna, un movimento che richiama la barra a sinistra dopo che Renzi e i suoi l'avevano buttata troppo al centro; aggiungono che in tutta Italia si parla di primarie, persino in Regione Veneto le propongono, e che il Pd è il partito che ha inventato le primarie; e concludono constatando che, eppure, nonostante questi tre fattori, a Venezia il Pd propone Bugliesi assieme ai moderati di Ugo Bergamo (ex Udc), oltre naturalmente a Più Europa, Italia in Comune, Italia Viva.

«Noi abbiamo cercato di mettere sul tavolo una proposta unitaria di alto livello che posa andare bene a tutti - risponde Dodi -. A nostro avviso è la soluzione migliore e, d'altro canto, fino ad ora non ne sono uscite altre».

La sinistra per decidere un candidato davvero unitario chiede le primarie. «A parte la tempistica che mi sembra un po' stretta, tutto si può fare ma il fronte dei moderati ha già detto che le primarie non le fa».

Anche il parlamentare Nicola Pellicani, che un mese e mezzo fa assieme a Massimo Cacciari aveva tracciato un profilo di candidato parecchio diverso da quello di Bugliesi, non foss'altro perché parlavano di una donna, ora sostiene che «bisogna escludere in tutti i modi di andare separati alle urne». Pellicani, però, è molto più possibilista sulle primarie: «Ho sempre detto che è meglio se si trova un candidato confrontandosi tutti assieme per dare subito un'idea di compattezza, ma le primarie non vanno demonizzate, anzi».

Il nostro impegno per la città è convinto che, se c'è la volontà di sentire i cittadini, il tempo si trova, e riguardo a Bugliesi teme che vada a finire come con il senatore Felice Casson: una volta sconfitto da Brugnaro è sparito dalla circolazione costringendo le opposizioni a ricominciare tutto da zero. «Il rettore ha dato ampia rassicurazione che resterà comunque in Consiglio comunale a rappresentare chi lo ha votato, e che porterà avanti il programma politico che proponiamo, ossia un progetto di governo della città ed eventualmente un'opposizione a quel che ormai questo sindaco rappresenta: Brugnaro non è più ammantato del civismo del 2015 ma è al servizio della destra sovranista. Dell'impegno di Bugliesi sono certo».

l sinistra non è così sicura e giovedì si ritroverà per fare la sua proposta. «Rinvieremo il tavolo generale a venerdì e a quel punto faremo tutte le valutazioni del caso. Ma mi sento di lanciare un appello a tutti: la generosità che tutti hanno dimostrato nel portare avanti un progetto politico importante non era scontata perché si è trattato di mettere insieme mondi così diversi, ora però tutti devono dimostrarla nuovamente per dare il segno di un cambiamento in città». (e.t.)

