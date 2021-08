Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

RASSEGNAZIONESANTA GIUSTINA «In questo periodo ho provato a resistere ma le spese sono tante e il lavoro davvero poco, non ci sto più dentro non ce la faccio più». Massimo Sartirana, 60enne titolare della trattoria Al Porton di Santa Giustina, ha dovuto abbassare la serranda del suo locale. Per sempre. Le restrizioni del governo per contenere la pandemia l'hanno messo in ginocchio, spiega. Così, a un anno e mezzo dall'apertura della...