Aperte le iscrizioni per la scuola nazionale di hacker etici. L'ateneo friulano è fra le 32 sedi di addestramento del programma nazionale organizzato dal Laboratorio di cybersecurity del Cini.

L'Università di Udine chiama a raccolta i migliori giovani talenti informatici, di età compresa fra o 16 e i 23 anni, con l'obiettivo di selezionare i cyberdefender del futuro. Anche per il 2021, infatti, l'Ateneo friulano partecipa alla CyberChallenge.IT, il primo programma nazionale di addestramento di hacker etici, futuri esperti di sicurezza informatica. L'iniziativa è organizzata dal Laboratorio nazionale di cybersecurity del Cini (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica) e dà l'opportunità a centinaia di giovani brillanti e motivati di essere selezionati per partecipare, nella primavera del 2021, a un programma di formazione gratuito presso le sedi aderenti: il primo passo per una futura carriera nell'ambito della sicurezza informatica.

I giovani ammessi saranno seguiti da esperti universitari e aziende leader del settore, che li introdurranno ai principi scientifici, tecnici ed etici della cybersecurity, con attività pratiche di difesa dagli attacchi cyber.

