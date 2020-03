VENEZIA Aperitivo serale in piazza San Marco, al Caffè Lavena. Gioia Tiozzo, esponente del groppo facebook Venessia.com, aveva lanciato l'idea: vista la situazione e il vuoto di turisti, i veneziani potrebbero riappropriarsi del salotto d'Europa, almeno fino alla fine dell'epidemia scatenata dal coronavirus.

Venessia.com ha immediatamente colto il concetto, invitando i veneziani al Caffè per porre le basi di questa riappropriazione di piazza San Marco, che in qualche modo, con il turismo di massa, ha espulso i residenti, padroni di casa. Così una ventina di persone di diversa professione e stato sociale ha sfidato ieri non solo l'infezione, ma anche la pioggia, il vento e l'acqua alta.

«Ormai a Venezia manca solo l'invasione delle cavallette», ha commentato ironico qualcuno.

«Considerato il momento e la Piazza San Marco vuota - ha spiegato Gioia Tiozzo - sarebbe bello se i veneziani si riversassero nel loro luogo simbolo, approfittando dei prestigiosi caffè in piazza. Un accordo con i titolari potrebbe portare il veneziano, dopo aver esibito l'Imob, a bere lo spritz seduto a 3 euro e godere del cappuccino e della brioche a 5 euro».

«D'altronde in questi caffè non c'è più nessuno - prosegue - Sarebbe un segnale per demonizzare la paura e far vedere ai turisti che la Piazza è frequentata senza pericolo. Un'iniziativa che potremmo proporre ogni novembre, dedicata solo ai residenti, in convenzione con l'associazione Piazza San Marco».

Tutti d'accordo, ma si va oltre con il suggerimento di portare in Piazza i bambini a giocare, cosa che mai hanno potuto fare.

L'anima goliardica di Venessia.com non si è smentita, infine, con la proposta di far giocare fra le procuratie una partita di calcio: veneziani contro cinesi.

Tullio Cardona

