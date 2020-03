IL CASO

PORDENONE Non esistono porti franchi. E questo il messaggio che vogliono dare le forze dell'ordine spostando (senza tralasciare il lavoro ordinario ormai imposto giornalmente dal decreto governativo) il focus dei controlli su un obiettivo diventato sensibile: c'è infatti chi sembra approfittare di una piega del provvedimento per conservare l'abitudine del caffè del mattino oppure dell'aperitivo del tardo pomeriggio. Impossibile, si penserà, dal momento che i bar sono tutti chiusi. Ma non è proprio così, perché ci sono degli esercizi commerciali deputati alla vendita di bevande che hanno ottenuto il permesso di rimanere aperti. Si tratta dei punti di ristoro di alcuni distributori di benzina oppure dei bar delle stazioni ferroviarie. Ed è lì che ora le forze dell'ordine metteranno in atto un'ulteriore stretta per prevenire assembramenti contrari alla ratio del decreto firmato dal presidente del Consiglio Conte.

IL PROBLEMA

I servizi appena citati, sono stati lasciati aperti per una sola ragione: fornire assistenza primaria a chi è costretto (giova ripeterlo, costretto) a mettersi in viaggio per comprovate esigenze lavorative o di salute. «Un camionista che per proseguire il viaggio ha bisogno di un caffè», è l'esempio fornito dalle forze dell'ordine. Niente di più. Alcune segnalazioni, però, fotografano una realtà diversa: c'è chi, in provincia, ha scambiato i punti di ristoro di alcuni benzinai come una nuova meta alternativa per un aperitivo clandestino, con tanti saluti alla distanza di sicurezza e ai comprovati motivi alla base degli spostamenti. Ecco che allora nelle prossime ore arriverà la stretta dei controlli, e si rischieranno altre denunce.

CITTADINI SCERIFFI

È importante anche l'attività dei privati cittadini, invitati a segnalare comportamenti contrari al decreto anti-Coronavirus. Non si tratta ovviamente di sostituirsi alle forze dell'ordine, ma di contribuire a un controllo capillare del territorio solamente in casi conclamati che riguardano le violazioni del decreto. Nelle ultime ore la collaborazione dei cittadini è stata segnalata come importante dalle principali forze di polizia del territorio pordenonese. Soprattutto ieri, quando la bella giornata ha spinto troppe persone a uscire senza motivo.

